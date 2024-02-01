محافظة الغربية تغلق 30 منشأة مخالفة خلال 24 ساعة

أعلنت محافظة الغربية، في بيان لها، عن إغلاق 30 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المحافظة للحد من انتشار الفيروسات وضمان سلامة المواطنين.

وقد شنت مجالس المدن والأحياء في محافظة الغربية، حملات مكثفة على مدار الساعة، بهدف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمواعيد الغلق وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لعدد من المحال التجارية على مستوى المراكز في المحافظة، بهدف توفير الطاقة والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء.

وأكدت محافظة الغربية أنها ستواصل تكثيف حملات المراقبة والمتابعة في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة، لضمان الامتثال للمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية، كما ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالف للقوانين والتعليمات الصحية، وناشدت السلطات المحلية جميع المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية بالتعاون الكامل والالتزام بالتدابير والتوجيهات الحكومية، حفاظًا على الصحة العامة واستقرار التوريد الكهربائي.

وأشار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إلى استمرار حملات المراقبة والمتابعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات التجارية، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل مجلس الوزراء، وأكد على أهمية احترام القوانين والتعليمات الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجتمع الغربية بأكمله.

وأضاف "رحمي" أهمية الالتزام بالمواعيد الرسمية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وناشد رؤساء المدن والأحياء بضرورة الالتزام وتنفيذ تلك المواعيد، بهدف ضمان استقرار توريد الكهرباء وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن حملات المراقبة والتشديد على الإجراءات الاحترازية تهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات وحماية صحة المجتمع، وتعتبر إغلاق المنشآت المخالفة وإطفاء الإنارة الخارجية للمحال التجارية خطوات فعالة لتعزيز التزام الأفراد والمؤسسات بالتدابير الوقائية والحد من التجمعات غير الضرورية.