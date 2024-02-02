استقرار أحوال الطقس في الغربية مع استمرار حالة الطوارئ

شهدت محافظة الغربية، اليوم الجمعة، استقرارًا في حالة الطقس بعد سقوط الأمطار لمدة 3 أيام بنسب متفاوتة على مراكز ومدن المحافظة، واستمرت جهود مجالس المدن والأحياء على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الزراعي والفرعي ومداخل المحافظة، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالتعاون مع الجهات الأخري.

استمرار حالة الطوارئ

وأكدت محافظة الغربية، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، بالإضافة إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن الثمانية، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين إن وجدت، وسرعة حلها على الفور، مع سرعة التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ، ذلك بتوجيهات من محافظ الغربية، وتحت إشراف رؤساء المدن والأحياء.

وتواصل الوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صافيات الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد التام لمواجهة أي أحداث طارئة لسرعة التدخل السريع، بجانب التنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من تأمين جميع أعمدة الكهرباء والمحولات، بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في حالات الطوارئ.