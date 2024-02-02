الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف 11 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية بالمحلة الكبري

تعديات
تعديات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، تحت قيادة اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، استمرار تنفيذ عمليات الإزالة داخل مركز ومدينة المحلة الكبرى، للحفاظ على أراضي الدولة وتنظيم البناء وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.

إيقاف 11 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية

وتمكنت لجنة مجلس المدينة المشكلة بقيادته، من إيقاف 11 حالة تعد وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في المدينة والقرى التابعة للمركز، وتمت هذه الإزالات بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية وبجهود مشتركة وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتضمنت عمليات الإزالة التي تمت خلال الفترة المحددة وقف أعمال البناء غير المرخصة، وإزالة الشدات الخشبية المخالفة، تم أيضًا إزالة 8 حالات لمبان تحت الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وتمت مصادرة معدات البناء والخامات التي تم استخدامها في هذه المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب تلك المخالفات، وتم تحويلهم للنيابة لمتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها.

تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية

وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، طارق رحمي، حيث استمرت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، في تنفيذ الموجه 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء، يأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تطبيق القانون وحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان تنظيم البناء والاستفادة الأمثل من الأراضي الزراعية.

وكان محافظ الغربية، قد تابع أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وأملاك الدولة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ، يأتي ذلك تحقيقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

محافظة الغربية تنظيم البناء ومدينة المحلة الكبري إيقاف عدد 11 حالة تعدي وبناء مخالف تحويلهم للنيابة لمتابعة القضايا أعمال الموجه 22 لإزالة التعديات

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