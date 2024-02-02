تحرير 80 مخالفة تموينية خلال حملة مفاجئة بمراكز ومدن الغربية

نفذت مباحث التموين في مديرية أمن الغربية، حملة مفاجئة مكثفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، وحققت نجاحًا كبيرًا وتمكنت من تحرير 80 مخالفة تموينية متنوعة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط السلع المغشوشة والفاسدة.

إخطارات بتورط عدد من التجار في مخالفات تموينية متنوعة

كانت قد وصلت إلى العقيد عمرو الطوخي، مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارات من ضباط وأفراد الإدارة، تفيد تورط عدد من التجار في مخالفات تموينية متنوعة، وقد شملت هذه المخالفات بيع المواد الغذائية بأسعار مرتفعة جدًا، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتزوير الأوزان، وتداول سلع غير معروفة المصدر وغشها، وتسويق منتجات منتهية الصلاحية، وعدم حمل البائعين للشهادات الصحية المطلوبة.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي مباحث التموين بالغربية للقضاء على التلاعب والغش في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين. وقد تم حجز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات، وتم إحالتهم إلى النيابات المختصة، حيث تهدف هذه الجهود إلى وصول السلع المدعومة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

توجيه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، قد وجه مباحث التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعومة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتعكس هذه الحملة التنسيق والتعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، تهدف هذه الجهود أيضًا إلى ضمان وصول السلع المدعومة إلى المستحقين ومنع استغلال المواطنين واحتكار السلع، وضمان توافر البضائع في الأسواق.

وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من صلاحية المنتجات ومدى تطابقها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، ومكافحة ظاهرة تهريب السلع المدعومة وبيعها في السوق السوداء.