الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 215 طنًا من القمامة والأتربة خلال 24 ساعة في كفر الزيات

رفع مخلفات
رفع مخلفات

أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب عادل داود، الستار عن نجاح حملة النظافة التي قادها بالتعاون مع الأجهزة المعنية، حيث تم جمع ورفع حوالي 215 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة خلال الـ 24 ساعة الماضية من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة.

 تحسين مستوى النظافة وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في كفر الزيات والقرى المجاورة، وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الحملة أيضًا إلى تحسين حركة المرور في المدينة من خلال تنظيف الشوارع والطرق الفرعية، مما يسهم في تسهيل حركة المركبات وتوفير بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمواطنين.

واكد المحاسب عادل داود مركز ومدينة كفر الزيات، أنه تم تنفيذ الحملة تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية، وشاركت فيها فرق من العمال المدربين والمجهزين بالأدوات والمعدات اللازمة لجمع ورفع القمامة والتراكمات، تم تنظيف الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية، وتم جمع القمامة من الأحياء المختلفة في المدينة والقرى المحيطة بها.

 تعزيز الوعي البيئي لدى المجتمع

وعبر رئيس مدينة كفر الزيات عن ارتياحه لنجاح الحملة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وأشار إلى أن الحملة تعكس التزام الجهات المعنية بتحسين جودة الحياة والبيئة في المدينة، وتعزز الوعي البيئي لدى المجتمع، وأنه يأمل أن تكون هذه الحملة بداية لتحقيق تحسن مستدام في مستوى النظافة والصحة العامة في المدينة وما حولها.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن هذه الحملة تعكس الاهتمام الكبير بقضايا البيئة وصحة المجتمع، وأنها ستستمر في المستقبل للحفاظ على نظافة المركز والمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون الفعال بين الوحدة المحلية والمواطنين للحفاظ على المظهر العام للمدينة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية.

حملة النظافة الشوارع والطرق الفرعية وصحة المجتمع جودة الحياة للمواطنين الوحدة المحلية والمواطنين

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