الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 15 محضر مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بالمحلة في الغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت حملة مديرية تموين الغربية، من تحرير 15 محضر مخالفة ضد أصحاب المخابز البلدية والسياحية في المحلة الكبري، وتضمنت هذه المخالفات عدة انتهاكات بما في ذلك التلاعب في مواصفات الخبز واستخدام أوزان غير صحيحة، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الصحية، وعدم نظافة أدوات العجين، وإغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية.

تأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لمكافحة التجاوزات والمخالفات في قطاع المخابز وضمان احترام المعايير الصحية والنظافة، وشارك في الحملة فريق متكامل من المسؤولين والمفتشين التموينيين، بما في ذلك المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وحازم طه، مدير إدارة تموين المحلة الكبرى، والسيد أحمد الحوالة، مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين.

مخالفات التلاعب في مواصفات الخبز

وعلى مدار الـ 24 ساعة التي استمرت فيها الحملة، تم تحرير 15 محضر مخالفة ضد أصحاب المخابز المخالفين، تتضمن هذه المخالفات التلاعب في مواصفات الخبز واستخدام أوزان غير صحيحة وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الصحية وعدم نظافة أدوات العجين وإغلاق المخابز خلال ساعات العمل الرسمية، تُعد هذه المخالفات جميعها انتهاكات جسيمة للقوانين واللوائح المعمول بها في قطاع المخابز.

وتهدف هذه الحملة إلى ضمان جودة المنتجات الغذائية التي تقدم للمستهلكين وبناء الثقة بين المستهلكين والمخابز، كما تسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشفافية والجودة في قطاع المخابز، حيث يتم تحرير المحاضر المخالفة للأصحاب المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

تجدر الإشارة إلى أن حملة مديرية التموين في محافظة الغربية، علي مركز ومدينة المحلة الكبري، تأتي ضمن سلسلة من الحملات التموينية المكبرة التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد بهدف ضبط السوق ومكافحة التجاوزات والتلاعب في المنتجات الغذائية.

وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية، طارق رحمى، حبث تم تكليف المهندس محمد أبوهاشم بإشراف وتنفيذ هذه الحملات، ويتم تنسيق الجهود بين فرق التفتيش والرقابة التموينية لضمان تنفيذ الحملة بفعالية وتحقيق النتائج المرجوة.

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