أهالي قرية نهطاي: "حياة كريمة" تحقق تقدمًا ملموسًا في تحسين الخدمات الحكومية

شهدت محافظة الغربية، تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية نهطاي بمركز زفتي، في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مصر بهدف توفير الخدمات الحكومية الأساسية للمواطنين بالريف، في مرحلتها الأولى.

توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية في مكان واحد

ويعد مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، تطبيقًا نموذجيًا لمنظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي، حيث تم توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية في مكان واحد لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، ويضم المجمع التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي.

وبفضل هذا المشروع الحكومي، يمكن للمواطنين الآن الحصول على مختلف الخدمات الحكومية بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى الانتقال بين عدة مكاتب ومراكز مختلفة، وتم تطبيق نظام التحول الرقمي في المجمع، مما يسهل التعامل مع الإجراءات الحكومية ويقلل من الروتين الإداري والبيروقراطي.

وتعد صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين واحدة من أهم المزايا التي يوفرها المجمع، حيث تم تجهيزها بشكل مناسب لضمان الراحة والاستقبال اللائق للمواطنين أثناء انتظارهم لإنجاز معاملاتهم، وتضم الصالة مرافق مريحة وتجهيزات حديثة، بما في ذلك مقاعد مريحة وشاشات عرض للإعلانات والمعلومات المهمة،ومن المتوقع أن تتواصل مبادرة حياة كريمة في توسيع نطاقها وتنفيذ مشروعات مماثلة في مناطق أخرى بمصر.

أسماء الجمل: حياة كريمة تعكس رؤية الحكومة لتحسين جودة الحياة في الريف

من جهتها قالت أسماء الجمل، أحد أهالي قرية نهطاي، تعكس مبادرة حياة كريمة رؤية الحكومة المصرية لتحسين جودة الحياة في الريف وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين، ويمثل مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي نموذجًا ناجحًا لتشكل خطوة هامة نحو تحقيق هذه الرؤية.

وأضافت الجمل، أن مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي لاقى استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، حيث أعربوا عن سعادتهم بتوفر الخدمات بشكل مركزي وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، كما أشادوا بجودة التجهيزات والتقنيات المستخدمة في المجمع.

وائل السعدني: قريتنا أصبحت مركز خدمة متكامل به جميع أنواع المصالح الحكومية

فيما قال وائل السعدني، أحد أهالي كفر الدغايدة، التابعة للوحدة المحلية لقرية نهطاي، كنا نأمل أن نمتلك مدرسة فتعددت المدارس وانتشرت داخل القرية وفي القرى المجاورة، وكنا نحلم بماكينة صرف آلي، فأصبح بقريتنا ثلاث ماكينات لثلاثة بنوك مختلفة، وكنا نطمح أن يكون هناك مركز خدمات متكاملة قريب منا فأصبحت القرية الأم نهطاي، مركز خدمة متكامل به جميع أنواع المصالح الحكومية وبشكل رائع ومذهل، أصبح لدينا غاز طبيعي وكهرباء لا تنقطع، وصرف صحي ومياه نقية، وخدمة إنترنت سريعة، نشعر في القرية أننا في حلم.

من جهتها قالت الدكتورة زينب سامي، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، إن المبادرة جاءت لرسم البهجة والبسمة على وجوه الآلاف من المواطنين، من خلال رفع كفاءة الوحدات المحلي بالقري، موضحة أن مجمع الخدمات الحكومية يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتحديث البنية التحتية وتعزيز الخدمات في المناطق الريفية، مما يسهم في تقديم الخدمات بشكل مُحسن وتحقيق رضا المواطنين.

وأضافت سامي، تشكل مبادرة حياة كريمة وتنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي في مركز زفتي بمحافظة الغربية خطوة إيجابية في تحسين الخدمات الحكومية بالريف المصري، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ومن المتوقع أن تستمر المبادرة في توسيع نطاقها وتنفيذ مشروعات مماثلة في مناطق أخرى بالبلاد، مما يساهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة