الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي

ننشر لكم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط عبر بوابة الثانوية العامة، حيث يبحث مجموعة كبيرة من طلبة أولى ثانوي وأولياء أمورهم عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد إعلان بعض مديريات التربية والتعليم نتائج امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

وفي هذا السياق، أوضحت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، أنه يستطيع للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط، من خلال الرابط المباشر التالي: http://g12.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024  عبر بوابة الثانوية العامة

وفي سياق متصل، يمكن لطلبة أولى ثانوي وأولياء أمورهم الحصول على نتيجة الترم الأول من خلال اتباع الخطوات التالية بكل دقة:

الخطوة الأولى (1): زيارة موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:
http://g12.emis.gov.eg/.
الخطوة الثانية (2): على الطالب أو ولي الأمر اختيار بوابة الثانوية العامة.
الخطوة الثالثة (3): على الطالب أو ولي الأمر ادخال رقم جلوس الطالب.
الخطوة الرابعة (4): على الطالب أو ولي الأمر الضغط على أيقونة «استعلام».
الخطوة الخامسة (5): تظهر أمام الطالب أو ولي الأمر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024.

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

روابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 في بعض المحافظات

وفي هذا الجانب، نعرض لكم روابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في بعض المحافظات، جاءت علي النحو التالي:

• يمكن الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة القاهرة من هنـــــــــــــا.
• يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في محافظة الدقهلية من هنـــــــــــــا.
• تستطيع الحصول علي نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الجيزة من هنـــــــــــــا.
• تستطيع الحصول على رابط نتيجة أولى ثانوي 2024 في محافظة الشرقية من هنـــــــــــــا.
• يتيح الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة بني سويف من هنـــــــــــــا.
•يتيح الحصول على نتائج أولي ثانوي ترم أول 2024 في محافظة الأقصر من هنــــا.
 

توزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي 2024

مادة اللغة العربية: 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى: 40 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الثانية: 30 درجة.
مادة الرياضيات: 40 درجة.
مادة الكيمياء: 20 درجة.
مادة الفيزياء: 20 درجة.
مادة الأحياء: 20 درجة.
مادة التاريخ: 20 درجة.
مادة الجغرافيا: 20 درجة.
مادة الفلسفة: 20 درجة.

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