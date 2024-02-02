الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس.. رابط مباشر

محافظ السويس يعتمد
محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ازداد البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس، فور إعلان مديرية التربية والتعليم اعتماد محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر إعتماد النتيجة.

وتنشر “الدستور”،  نتيجة الطلبة والطالبات الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان محافظة السويس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة السويس

وكان  اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024/2023 بنسبة نجاح بلغت 83.51٪؜.

ويوفر موقع الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 2024

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حضر اعتماد نتيجة اعدادية السويس 2024 الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة وياسر عمارة مدير عام التربية والتعليم بالسويس وسلمي الشاعر مستشارالمحافظ لشئون التعليم ورؤساء الكنترول.

وقدم المحافظ، التهنئة للناجحين فى الشهادة الإعدادية مؤكدًا على أهمية تقديم كل الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية من اجل تفوق أبنائنا ويصبحوا مواطنين صالحين يستفيد منهم المجتمع، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها لجهودهم المتميزة  لتحسين العملية التعليمية والتعليم بمدارس السويس.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، قد أعلنت أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية بمدارس السويس 14322 طالبا وطالبة وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100٪؜ والمكفوفين 100 ٪؜ ومدارس الصم 93.33٪.

وفي سياق آخر، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي مستوى كفاءة معلم التعليم الفني والمهني وبالتعاون مع هيئة الجوده فقد حضر  ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس فعاليات التدريب العملي لمعلمي التعليم الفني للجدارات بحضور عدد من متابعين البرنامج بالوزارة كلًا من دكتور أمل أسير مدير عام إدارة الجوده بالوزارة والدكتور إيمان محمد مدير إدارة بإدارة التقويم والأداء بالوزارة.

كما شهد التدريب عدد من الفعاليات استهدف خلالها تدريب عملي لمعلمي الزخرفه لنظام الجدارات لمعلمي الصف الثاني وتحت اشراف إدارة التدريب والجوده وموجهي التخصص وإدارة التدريب، كما تناول التدريب علي أعمال الصبغات الحديثة على الأخشاب وتنفيذ أعمال الفسيفساء علي مختلف الخدمات وكيفيه وضع الدراسة المالية والتنفيذية لذلك في تمارين للطلاب.

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