الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية معرفة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024 بالاسم ورقم الجلوس، قبل أيام قليلة من ميعاد ظهورها، إذ أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إعلان النتيجة في يومي 1 أو 2 فبراير وذلك في مختلف مدارس المحافظة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024

ويتمكن أولياء الأمور من القيام بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة البحيرة، عبر الرابط الإلكتروني الخاص في بوابة التعليم الأساسي بموقع وزارة التربية والتعليم، وفيما سيتعلق بخطوات الحصول على النتيجة.

وتستعرضها «الدستور» في السطور التالية رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة البحيرة 2024.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني من هنا. ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة. اختيار الفصل الدراسي الأول. ثم إدخال بيانات الطالب «الاسم ورقم الجلوس». القيام بالضغط على كلمة إدخال.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

ويذكر أنّ عدد الطلبة الشهادة الإعدادية في البحيرة، وبلغ قيمة 116 ألفًا و690 طالبًا وطالبة، وموزعين على حوالي 18 إدارة تعليمية، وتكون بمختلف مدارس المحافظة، كما أن أشار يوسف الديب، بصفته وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أنّ عمليات تصحيح أوراق الإجابات قد بدأت بالتزامن مع أول أيام الامتحانات.

نتيجة الصف الثالث ا لإعدادي محافظة الب حيرة

وننشر رصد الدرجات بنتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة، والتي ستكون درجة النجاح من قيمة 50% في كل مادة، حيث سيكون مجموع الفصل الدراسي الأول من مجموع 140 درجة على أن سيكون درجة النجاح من مجموع 70 درجة، ويتاح للطالب تعويض الدرجات بالفصل الدراسي الثاني، وإليكم هذه الدرجات:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الانجليزية: 30 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

الدراسات: 20 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة.

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