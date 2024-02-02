الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحر الأحمر

أرشيفية
أرشيفية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر، بعد ظهور مؤشرات عن الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتيجة واعتمادها، وإخطار الطلاب بها وإعلانها بالمدارس.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحر الأحمر

 أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للتيرم الأول منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا عملية جمع وحساب الدرجات، مشيرًا إلى أن السبب في تأخير أعمال التصحيح هو بُعد المسافات بين المدن، حيث يتم جمع الأوراق من جميع المدن بمدينة الغردقة.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

مؤشرات النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 البحر الأحمر 

وأضاف منير، أن النتائج الأولية مبشرة وأنه هناك ارتفاع في نسبة النجاح، لافتًا إلى أنه سيتم إعلانها فور انتهاء أعمال التصحيح منتصف الاسبوع، مؤكدًا أن عملية التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أنه يتم مراعاة الدقة والانضباط في العمل تجنبًا للأخطاء لصالح جميع الطلاب، مشيرًا إلى عدم إهمال أي جزء مُجاب عنه من قبل الطالب والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، لافتًا إلى توفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث يتم مراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة. 

كان قد أدى 9068 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 57 لجنة عامة، و4 لجان مهنية، امتحان الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر في امتحانات التيرم الأول للشهادة الإعدادية.

وفي هذا السياق، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي الحصول علي نتيجة امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عقب اعتمادها وظهورها رسميًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولي "1": تسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال الرابط التالي:
https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.
خطوة ثانية "2": اختيار المرحلة التعليمية.
خطوة ثالثة "3": اختيار الصف الثالث الإعدادي عند خانة الصف.
خطوة رابعة "4": تحديد الفصل الدراسي الأول.
خطوة خامسة "5": تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
خطوة سادسة "6": كتابة البيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة.
خطوة سابعة "7": ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/ة.
خطوة ثامنة "8": الضغط على أيقونة على «استعلام».
خطوة تاسعة "9":  انتظر لبعض الوقت وتظهر أمامك النتائج فور إعلانها رسميًا.

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