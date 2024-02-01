الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تفاصيل إدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية  2024.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى  معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية "الترم الأول" 2024 باستخدام رقم الجلوس  وذلك إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم أو من خلال بوابة نتائج التعليم الاساى لطلاب محافظة القاهرة أو من خلال الموقع الالكتروني للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات.

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالاسم بمحافظة القاهرة

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس يرجى اتباع التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم "موقع مديرية التربية والتعليم" المخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالضغط على هذا الرابط

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب مع التأكيد على دقة إدخال الرقم

يتم بعد ذلك ظهور النتيجة 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس 

الدخول إلى  موقع  بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب

إدخال بيانات الطالب

اختيار المرحلة التعليمية

 اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اختيار الفصل الدراسي الأول

اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024

إدخال الاسم والرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص للطالب خلال المربعات الخاصة بذلك

الضغط على عرض النتيجة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 محافظة الدقهلية 

كانت أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط إلكترونى للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول وذلك للطلاب المقيدين لديها.

وأكدت المديرية أن النتائج سوف يتم توفيرها على الموقع فورا الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

نتيجة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية ترم اول نتائج الطلاب بوابة نتائج التعليم الأساسي

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عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

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