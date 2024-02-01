رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

تفاصيل إدخال رقم الجلوس لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.. من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية "الترم الأول" 2024 باستخدام رقم الجلوس وذلك إلكترونيا من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم أو من خلال بوابة نتائج التعليم الاساى لطلاب محافظة القاهرة أو من خلال الموقع الالكتروني للمديريات التعليمية على مستوى المحافظات.

معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية باستخدام رقم الجلوس يرجى اتباع التالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم "موقع مديرية التربية والتعليم" المخصص للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بالضغط على هذا الرابط

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب مع التأكيد على دقة إدخال الرقم

يتم بعد ذلك ظهور النتيجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب

إدخال بيانات الطالب

اختيار المرحلة التعليمية

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

اختيار الفصل الدراسي الأول

اختيار العام الدراسي الحالي 2023-2024

إدخال الاسم والرقم القومي أو رقم الجلوس الخاص للطالب خلال المربعات الخاصة بذلك

الضغط على عرض النتيجة

تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 محافظة الدقهلية

كانت أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية رابط إلكترونى للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول وذلك للطلاب المقيدين لديها.

وأكدت المديرية أن النتائج سوف يتم توفيرها على الموقع فورا الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.