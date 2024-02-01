الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عبر الدستور.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

الإعدادية
الإعدادية

تصدر السؤال عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2024، محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، بعد أن ظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في معظم المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية.  

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 

واعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 83.5%، وقدم “صقر” التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، مطالبًا القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال العام الدراسي الجديد.

وناشد محافظ السويس، الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة لتحقيق النجاح والحصول على الدرجات الأعلى، واستغلال عطلة الصيف في التثقيف والاطلاع.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس 14322 طالب، وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100%، وفي مدارس الصم 93.33%.

 

عبر الدستور..الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس 

 

وفي إطار حرص “الدستور”  على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، وفرت نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024، ومن هنا يمكن معرفة نتيجة الترم الأول لطلاب محافظة السويس.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس بالاسم ورقم الدستور 

كما يمكن الحصول على نتيجة الثالث الإعدادي من خلال مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس من هنا.
 

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس وكيفية التظلم عليها

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2024 الترم الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2024 ورابط الاستعلام برقم الجلوس


توزيع درجات الشهادة الإعدادية

فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الأول:

- اللغة العربية: 40 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- العلوم: 20 درجة

إجمالي درجات المواد 140

خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

 

فيما يلي خطوات التظلم على نتائج الترم الأول 2024:

- يجب على الطالب أو ولي أمره تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

- يجب على الطالب تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم بشأنها.

- يتوجب سداد رسوم التظلم على نتائج الترم الأول 2024.

- يجب اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد التي يرغب في التظلم بشأنها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات، يتم النظر في تلك الملاحظات من قبل لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- بعد ذلك، يتم إعلان النتائج بشأن أحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- إذا كان للطالب الحق في التظلم وزيادة في الدرجات، سيكون له الحق في استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
إقرأ أيضًا: الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس وكيفية التظلم عليها

الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024 نتيجة الفصل الدراسي الأول توزيع درجات الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح 2024 برقم الجلوس وكيفية التظلم عليها

الأكثر قراءة

مصادر: التفاوض مع شركات وصناديق استثمار عالمية لتنمية مدينة رأس الحكمة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

لجنة السياسات النقدية.. موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة

مصادر تنفى إجراء وفد من حماس مباحاثات مع المخابرات المصرية بشأن صفقة المحتجزين

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟