تصدر السؤال عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية السويس 2024، محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، بعد أن ظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي في معظم المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس 2024

واعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023/2024، حيث بلغت نسبة النجاح 83.5%، وقدم “صقر” التهنئة للناجحين في الشهادة الإعدادية، مطالبًا القائمين على العملية التعليمية ببذل المزيد من الجهد خلال العام الدراسي الجديد.

وناشد محافظ السويس، الطلاب ببذل كل الجهود والاجتهاد واكتساب المعرفة لتحقيق النجاح والحصول على الدرجات الأعلى، واستغلال عطلة الصيف في التثقيف والاطلاع.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بمدارس السويس 14322 طالب، وبلغت نسبة النجاح في المدارس المهنية 100%، وفي مدارس الصم 93.33%.

عبر الدستور..الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس

وفي إطار حرص “الدستور” على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، وفرت نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024، ومن هنا يمكن معرفة نتيجة الترم الأول لطلاب محافظة السويس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة السويس بالاسم ورقم الدستور

كما يمكن الحصول على نتيجة الثالث الإعدادي من خلال مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس من هنا.





توزيع درجات الشهادة الإعدادية

فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع في الفصل الدراسي الأول:

- اللغة العربية: 40 درجة

- الرياضيات: 30 درجة

- اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

- العلوم: 20 درجة

إجمالي درجات المواد 140

خطوات التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024

فيما يلي خطوات التظلم على نتائج الترم الأول 2024:

- يجب على الطالب أو ولي أمره تقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب.

- يجب على الطالب تحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم بشأنها.

- يتوجب سداد رسوم التظلم على نتائج الترم الأول 2024.

- يجب اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد التي يرغب في التظلم بشأنها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات، يتم النظر في تلك الملاحظات من قبل لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه.

- بعد ذلك، يتم إعلان النتائج بشأن أحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- إذا كان للطالب الحق في التظلم وزيادة في الدرجات، سيكون له الحق في استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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