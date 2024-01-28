ضمن احتفالات العيد القومي.. محافظ البحر الأحمر يفتتح اكبر مصنع يخوت بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم، مصنع فيجا بوتس (Viga Boats) بمجمع الصناعات بالغردقة، وذلك ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي.

تصنيع أول مركب غير قابل للغرق في مصر

وأكد محافظ البحر الأحمر أن المصنع يعد أكبر مصنع متخصص في إنتاج مراكب الفايبر جلاس سواء الميني يخت او المراكب المطاطية " الزودياك" ويقام علي مساحة 2000 متر مربع، مؤكدا أنهم بدأوا خط الإنتاج منذ عام ونصف تقريبا حتي وصل إنتاج المصنع الآن إلى 18 وحدة شهريا، ويسعون للوصول إلى إنتاج 50 وحدة شهريا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تصنيع أول مركب غير قابل للغرق في مصر.

المصنع يساهم في وضع صناعة اليخوت في مصر علي الخريطة العالمية

وهنأ "حنفي" العاملين بالمصنع بمناسبة الافتتاح، مشيرا إلى أن هذا المصنع يساهم في وضع صناعة اليخوت في مصر علي الخريطة العالمية، حيث يتم انتاج اليخوت بمواصفات الاتحاد الأوروبي بتكلفة اقل من تصنيعها في الدول الأوروبية، مضيفا ان معظم المواد المستخدمة مصنعة في مصر بنسبه تصل الي 85 %.

ومن ناحية اخري افتتح المحافظ المرحلة الثالثة من أعمال التطوير والتجميل بطريق المطار، الذي يعد الشريان الرئيسي بمدينة الغردقة كونه الواجهة الهامة والمؤثرة لترك انطباع جيد لدي السائحين وزوار المدينة الساحلية.

واشاد محافظ البحر الاحمر بالأعمال التجميلية للوحة الجدارية بوسط الطريق، مشيرا الي تماشي الجدارية مع التطورات التي تمت بالجزيرة الوسطي واضفاء روح البيئة البحرية عليها مما يتناسب مع طبيعة المدينة الساحلية، موجها بتوزيع الإضاءة بشكل جاذب للإنتباه وتتنوع ما بين إضاءات واضحة تبرز جمال اللوحة الجدارية وأخري خفيفة.

يذكر ان اعمال التطوير بطريق المطار هي مشاركة مجتمعية من المستثمرين والجمعيات الأهلية، وجزء يتم تطويره بواسطة جهاز التعمير والمقاولون العرب بالمحافظة، وتشمل تطوير الجدارية العلوية وانشاء 7 جداريات أرضية من السيراميك وزلط الديكور، وتغطية الأرضيات بالرمال والاحجار الملونة وزراعة نباتات وأشجار ونخيل، وعمل شبكات كهرباء وإضاءات ديكورية للنخيل وشبكات مياه وخزانات تكديس، وذلك بهدف تحسين الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة.