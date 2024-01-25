الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مرسى علم تستقبل 6 آلاف سائح اليوم الخميس

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 17 رحلة طيران أوربية، تُقل على متنها ما يقرب من 6 آلاف سائح، وذلك ضمن 85 رحلة دولية، تصل على مدار الأسبوع، بداية من السبت الماضى، حتى غدًا الجمعة.

وتهي الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي الإجراءات الاحترازية والأمنية وتسهيلها فور وصول السياح لمهبط المطار، حتى توصيلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من كشوف رحلات الوصول اليوم الخميس أن تصل الرحلات من عدة دول أوروبية من بينها 7 رحلات من ألمانيا، ورحلة من التشيك، و4 رحلات من بولندا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من كلا من النمسا وسويسرا وأخرى إنجليزية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل منذ بداية الأسبوع وحتى نهايته 85 رحلة من قرابة 12 دولة أغلبها أوروبية مختلفة، على رأسها بولندا وألمانيا، والتشيك وبلجيكا وهولندا وسويسرا، والنمسا.

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