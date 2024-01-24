الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن خطة التحول الرقمي.. البحر الأحمر تفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

افتتاح المركز التكنولوجي
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بمدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة المشروعات التي اعلنت المحافظة عن افتتاحها خلال احتفالات العيد القومي، وذلك تماشيًا مع عملية التحول الرقمي وتطبيقها بجميع مدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030، لتقليل الوقت والجهد والتيسير علي المواطنين في معاملاتهم الحكومية المختلفة.

أكد اللواء عمرو حنفي خلال الافتتاح عن انطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بجميع مدن المحافظة اليوم، لافتًا الي أن المنظومة ستساعد في عملية التحول الرقمي وإنهاء كافة إجراءات المواطنين بسهولة وسرعة من خلال مراكز خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية، والتييتم من خلالها تسجيل الطلبات إلكترونيا وإرسالها واستلام الردود في الوقت ذاته، مؤكدًا أن ذلك يساعد في تسهيل العمل بين مشروعاتتطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر وجهات المحافظة المختلفة، مشيرًا الي تم تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدار 21 يومًا،وتشغيل المنظومة لكافة الإدارات، واستقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات بإشراف كامل ومتابعة دقيقة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يمكن للمواطن التعامل من خلال المراكز التكنولوجية والسداد دون الحاجة للانتقال إلى الجهات المعنيةبنفسه، مشيرًا الي أنه تأسيس لمشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، والذي يعتبر أداة مهمةلإجراء تخطيط شامل وإ عداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه ومتابعة تنفيذ هذهالقرارات بطريقة فعًاله، بالإضافة الي رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري، وتطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطويرالخدمات الحكومية.

وتابع أن منظومة التحول الرقمي تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال المراكزالتكنولوجية المتواجدة بالديوان العام والوحدات المحلية، كما تسهم المنظومة في ربط المركز التكنولوجيا بإدارات المحافظة وتوفر للمسؤولينمتابعة فعّالة لكافة الأعمال. لافتا ان وزارة المالية تقوم بمراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق المواطنين.

افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
افتتاح المركز التكنولوجي بالغردقة
محافظ البحر الأحمر المشروعات اللواء عمرو حنفي التحول الرقمي المركز التكنولوجي الغردقة

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