بتكلفة 100 مليون جنيه.. البحر الأحمر تفتتح ممشى الغردقة السياحي اليوم

يفتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مشروع الممشى السياحي بمنطقة الأحياء شمال الغردقة، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة منه، والذي يأتي ضمن خطة التنمية بالمدينة السياحية، ويتم افتتاحة ضمن خطة المشروعات المقرر افتتاحها في احتفالات العيد القومي.

وجرى إنشاء المشروع بتكلفة مالية تقدر بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، من خلال مبادرة اجتماعية بالتعاون بين المحافظة ومستثمري البحر الأحمر من ملاك وأصحاب المنتجعات السياحية بالمنطقة التي تم إنشاء المشروع بها، حيث يتمتع الممشى بمسافة بطول 8 كيلو مترات تقريبًا، من خلال تجربة تنفيذ ذات طابع سياحي لخدمة أهالي المدينة والوافدين عليها.

ويتميز مشروع الممشى السياحي بمظلات ومساحات خضراء وأشجار وإضاءات وكافيهات مجهزة، ومحلات سياحية، بالإضافة الي مناطق ممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية علي الممشى.

معركة شدوان المجيدة

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر تحتفل في 22 يناير من كل عام بذكرى معركة شدوان المجيدة، والتي تعتبر مناسبة وطنية لأهالي البحر الأحمر تضحياتهم في الدفاع عن ارضهم من عدوان الاحتلال حينها، والتى مر عليها 54 عامًا، والتى كانت فى 1970، والتى ترجع وقائعها إلى فجر 22 يناير 1970، حيث حاول العدوان الإسرائيلي الهجوم على جزيرة شدوان، والتى تبعد عن الغردقة 35 كيلو مترًا وعن السويس 325 كيلو مترا، وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سرية من الصاعقة ورادار بحرى، وقامت قوات العدو الإسرائيلى بهجوم ضخم على الجزيرة.

وشملت المعركة قصفًا جويًا وبحريًا استمر لعدة ساعات على الجزيرة، بجانب محاولة الهجوم على بعض موانئ البحر الأحمر التى يحتمل أن تقدم المعونة للقوات المسلحة، لمنع وصول أي دعم أو مساعدات تصل للقوات المسلحة المصرية، لتتمكن القوات المسلحة الباسلة، وبمشاركة الصيادين من الغردقة في صد هجوم العدو الإسرائيلي ومنعه من السيطرة على الجزيرة، لتكون يوميًا للنصر وعيدًا قوميًا لأبناء المحافظة.