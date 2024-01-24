وصول 2000 سائح مرسى علم على متن 14 طائرة اليوم الأربعاء

يستعد مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأربعاء، لاستقبال ما يقرب من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبهم من جنسيات ألمانية وايطالية، حيث يصلون على متن 14 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 85 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتطبق الأجهزة المختصة بمطار مرسي علم الدولي الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها ثلاث رحلات من ألمانيا، وأربع رحلات من إيطاليا، ورحلتان داخليتان داخلية، ورحلتان من التشيك، وثلاث رحلات من دولة النمسا.

جدير بالذكر أنه يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل، 85 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

محافظ البحر الأحمر يضع حجر الأساس لمشروع سياحي جديد بالغردقة

في سياق آخر، وضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، حجر الأساس لأحد المشروعات السياحية الضخمة شمال مدينة الغردقة، وذلك ضمن خطة دعم القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمار بالمحافظة الساحلية، وضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار، من خلال مشروعات كبري تساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث رافق المحافظ خلال وضع حجر الاساس عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ومديري عموم المديريات بالمحافظة.

وقال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن الدولة لم تتوان عن دعم المستثمرين في مختلف القطاعات، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتدشين وافتتاح مشروعات استثمارية لدعم الاقتصادالوطني، من خلال تلك المشروعات التي من شأنها أن تعمل على توفير فرص عمل للشباب، وفتح آفاق جديدة للعمل، من خلال توفير مناطق استثمارية مختلفة لكل القطاعات، وخاصة بالمدن ذات الأهمية الاقتصادية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن ذلك المشروع يُقام على مساحة 45 ألف متر مربع، بطاقة تشغيل 1200 غرفة فندقية، تعمل على توفير خدمات سياحية وترفيهية تليق بالمدينة السياحية وزوارها من مختلف الجنسيات.

ولفت إلى أن المحافظة تدعم الاستثمار في مختلف القطاعات، وتعمل على تذليل العقبات، وتسهيل الإجراءات من خلال الخدمات الحكومية المميكنة لتوفير الوقت والجهد، لتسهيل عمليات الاستثمار وافتتاح مشروعات صناعية أو سياحية وغيرها من الأعمال بمختلف القطاعات.