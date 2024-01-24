الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 21 ألف طن و1244 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1244 شاحنة و102 سيارة، شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 580 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، 664 شاحنة و21 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة  والحرية1 ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، وغادرت ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية1 وأمل.

كما تم تداول 4250 طن بضائع و460 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1280 راكب بموانيها.

قادمين من دول أوروبية.. مرسى علم تستقبل 2000 سائح اليوم 

في سياق آخر، يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأربعاء، ما يقرب من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، أغلبها منجنسيات ألمانية وايطالية، حيث يصلون على متن 14 رحلات طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 85 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوعبداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة. 

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول،بينها ثلاث رحلات من ألمانيا، واربع رحلات من إيطاليا، ورحلتين داخليتين داخلية، ورحلتين من التشيك، وثلاث رحلات من دولة النمسا.

موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات سفاجا ميناء مرسى علم

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