الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ البحر الأحمر يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر

وضع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يرافقه اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الخميس، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن بمدينة الغردقة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وعزفت الفرقة الموسيقية لقوات الأمن السلام الجمهوري وسلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشرطة.

كما حرص محافظ البحر الأحمر، على زيارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر اللواء محي سلامة بديوان مديرية الأمن، لتقديم التهنئة له ولرجال الشرطة بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة، مؤكدا على الدور البطولي الذي يقوم به رجال الشرطة بمعاونة رجال القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين، لافتًا إلى أن ذكرى الملحمة البطولية والفدائية لأبطال الشرطة عام 1952 ستظل ذكرى وطنية خالدة يتم الاحتفال بها كل عام، موجهًا التهنئة للقيادة السياسية التي تقدم كل الدعم لرجال الشرطة وأسر الشهداء، كما وجه التهنئة، لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق  ولجميع رجال الشرطة، ضباطًا وأفراد.

كما وجه محافظ البحر الأحمر، التهنئة إلى أفراد الشرطة والمجندين والضباط، بمناسبة عيدهم، وعرفانا لما يقدمونه من تضحيات وواجبات نحو أمن وأمان الوطن، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ضابط شرطة وكذا شهداءها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، كما وجه رسالة شكر وتقدير لأسر الشهداء الذين قدموا أغلى ما يمتلكون من أبناءهم فداء لرفعة الوطن، هؤلاء الذين نعرف قدرهم وقيمتهم ونكن لهم كل الاحترام والتقدير، مؤكدًا أن رجال الشرطة الأوفياء يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية وتقديم أرواحهم في الحفاظ علي أمن وأمان الوطن وحماية المواطنين.

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اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مدير أمن البحر الأحمر الغردقة شهداء الشرطة الاحتفال بعيد الشرطة البحر الاحمر

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