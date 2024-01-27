تداول 6.4 مليون طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال 2023

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023، بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022، حيث سجَّلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 4 ملايين و212 ألف طن بنسبة زيادة 24% عن صادرات العام الماضي 2022، كما حققت زيادة بنسبة 89% عن الواردات خلال الفترة ذاتها التي سجَّلت مليونيِّ و228 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 4 ملايين و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 الف طن وصادر 203 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

تنشيط حركة تداول شاحنات البضائع

ووجَّه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة بتقديم كل التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات، وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كل الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية.

ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، وقيام الهيئة بتقديم كل التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية، مؤكدًا أن عملية التطوير التي شهدتها الموانئ ساهمت في زيادة نسب التداول عن سابق عهدها.