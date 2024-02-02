نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم

كانت عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أعلنت عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 "ترم أول" وتم عرض النتائج على الموقع الإلكترونى للمحافظة أو من خلال الموقع الإلكترونى للمديرية التعليمية التى تتبع هذه المحافظة .

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 بالاسم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بـ بورسعيد

اعتمدت محافظة بورسعيد منذ أسبوع مضى نتيجة الشهادة الإعدادية "ترم أول" 2024 بنسبة نجاح ٧٥.٤%

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب مدارس بورسعيد من خلال الذهاب إلى المدرسة المسجل فيها الطالب ومعرفة النتيجة من خلال اسم الطالب .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية "ترم أول" محافظة الجيزة يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة من خلال استخدام هذا الرابط أو الضغط عليه

https://www.gizaedu.net/

ثم اتباع التعليمات والخطوات الميسرة باستخدام الأسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم تظهر النتيجة فى خلال لحظات

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 محافظة القاهرة

يمكن للتلاميذ وأولياء الأمور المقيدين بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى محافظة القاهرة معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول 2024 من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسى 2024 ومن ثم الحصول على النتيجة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

والتعامل مع المطلوب وإدخال البيانات حتى يتم إظهار النتيجة فى لحظات

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

مادة اللغة العربية: 40 درجة

مادة الرياضيات: 30 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

يتوجه الطالب إلى شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة

تسديد 35 جنيه عن كل مادة

إحضار إيصال رسوم التظلمات

إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها في فترة التظلمات

يقوم الطالب بتسليم طلب التظلمات لـ لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب

يتم تحديد موعد للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب من قبل لجنة النظام والمراقبة

يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحًا

يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع

يؤخذ إقرار كتابي على ولي الأمر بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله مع ارفاق 2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر

تعلن نتيجة التظلمات بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها

فى حالة إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب فى درجات يحصل على رسوم التظلم