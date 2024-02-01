بدء عملية محاصرة أسراب الجراد جنوب البحر الأحمر

تشهد المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، غزوًا لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات متفاوتة قادمًة من اتجاه دولة السودان الشقيق، حيث بدأت أعمال المكافحة للسيطرة على تلك الأسراب ومنع توغلها داخل المناطق السكنية والزراعية.



وأعلن عابدين سعيد، رئيس مدينة حلايب بالبحر الأحمر، عن وصول ممثل عن منظمة الأغذية والزراعة الأممية "فاو" للمنطقة، للوقوف على آخر ما توصلت له أعمال مكافحة أسراب الجراد، والتي تتم مكافحتها بواسطة مهندس وأفراد قواعد الجراد التابعة لوزارة الزراعة.

ولفت إلى أن فرق المكافحة من رجال قواعد مكافحة الجراد بمناطق جنوب البحر الأحمر، وصلت لأعماق 50 كيلومترًا داخل الجبال بداية من الطريق الساحلي، مؤكدًا على محاصرة أسراب مختلفة، وتجرى حاليًا عملية المكافحة لتلك الأسراب بمناطق متفرقة.



تنسيق بين الجهات المعنية لمحاصرة أسراب الجراد

وأوضح رئيس مدينة حلايب أن أسراب الجراد التي تم رصدها كانت في مناطق مختلفة، وأن الجراد الذي دخل الحدود المصرية من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، موضحًا أن فرق المكافحة بقواعد الجراد تقوم بالعمل بمختلف المناطق وداخل الأودية الجبلية لمحاصرة تلك الأسراب والقضاء عليها.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع مختلف الجهات لمواجهة أسراب الجراد، والتي جاءت بشكل كبير هذا العام؛ بسبب عدم مواجهته بدولة السودان الشقيق وعدم المكافحة بسبب الأحداث الجارية هناك، مما تسبب في وصول عدد أكبر من الأعوام السابقة.

ولفت إلى أنه يجرى حاليًا مواجهة تلك الأسراب بكل وسائل المكافحة، وتشكيل لجان لمتابعة الموقف، مشيرًا إلى أن إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقت إخطارًا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.