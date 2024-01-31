الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسراب الجراد تغزو منازل البحر الأحمر.. والسكان يواجهونه بـ"طرق بدائية"

اسراب الجراد جنوب
اسراب الجراد جنوب البحر الاحمر

غزت أسراب الجراد المناطق السكنية بمنطقة أبو رماد وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث تجمعت أسراب صغيرة ومتوسطة فوق أسطح المنازل، وفي شرفات البيوت.

وكشف مصدر خاص لـ"الدستور"، عن وصول وفد من منظمة الأغذية والزراعة الأممية “فاو” للوقوف على آخر ما توصلت له أعمال مكافحة أسراب الجراد، مؤكدًا أن فرق المكافحة من رجال قواعد مكافحة الجراد بمناطق جنوب البحر الأحمر، وصلت لأعماق 50 كيلو مترًا داخل الجبال بداية من الطريق الساحلي، مشيرًا إلى أن أسراب الجراد جاءت بكميات كبرى غير مسبوقة.

وكشف أحمد أبو إبراهيم، أحد اهالي منطقة أبو رماد، أن الأهالي يلجؤن للأدخنة وإشعال النيران لمنع الجراد من دخول المنازل، ومكافحة من خلال أدوات بدائية، بعد دخوله معظم المناطق السكنية.

وتشهد المناطق الحدودية بمدن حلايب وشلاتين وأبورماد، جنوب محافظة البحر الأحمر، هجومًا لأسراب الجراد الصحراوي الأصفر، بكميات كبرى تجاوزت عشرات الكيلومترات، قادمًة من اتجاه السودان.

أسراب الجراد تقتحمت الحدود المصرية

وكشف مصدر، لـ"الدستور"، عن أن أسراب الجراد اقتحمت الحدود المصرية من اتجاه السودان، بكميات كبيرة موزعة بمناطق مختلفة؛ بدايةً من منطقة أبورماد وحاليًا دخلت منطقة الشلاتين، مشيرًا إلى أن هناك أعدادا كبيرة من الجراد هاجمت الأشجار وبعض الزراعات الجبلية بشكل كبير.

وأوضح المصدر أن أفراد ومهندسي قواعد مكافحة الجراد يعملون بشكل متواصل للسيطرة على أسراب الجراد ومكافحتها؛ من خلال قواعد مكافحة الجراد المنتشرة بالمناطق المتاخمة للحدود والمتمركزة لأعمال الحماية والمكافحة، والدخول لعمق المناطق الجبلية وأماكن تجمعات أسراب الجراد.

ولفت إلى أن أسراب الجراد جاءت بأعداد كُبرى، وفي مناطق مختلفة، موضحًا أن الجراد الذي دخل الحدود المصرية من نوع الجراد الأصفر الصحراوي، ويتغذي كل كيلومتر مربع من أسراب الجراد على 35 طن مواد غذائية وزراعات.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا مواجهة تلك الأسراب بكل وسائل المكافحة، وتشكيل لجان لمتابعة الموقف، لافتًا إلى أن إدارة مكافحة الجراد بمدينة حلايب وشلاتين رصدت دخول أسراب جديدة للجراد الأصفر، وأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلقت إخطارًا من الجهات المعنية بالمحافظة، ويتم التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية المعنية للسيطرة على الوضع واستكمال أعمال المكافحة.

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