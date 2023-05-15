مستقبل وطن البحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة كبيرة وأهم ما يميزه عدم الإقصاء (فيديو)

قال هاني حمد، أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، إن الحوار الوطني فرصة كبيرة للمشاركة في مستقبل الوطن وسماع الرؤى والأفكار المتنوعة والمتعددة، وأن دعوة الدولة لفئات المجتمع المختلفة على طاولة حوار موحدة دون إقصاء أي فئة هي دليل قوي وواضح على عزم الدولة المصرية وقيادتها السياسية لمشاركة الجميع في صناعة المستقبل، وأن مصر تُبنى بأيدي الجميع وبمشاركة الجميع وتتسع لجميع أبنائها المخلصين.

وأضاف أمين شباب حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر لـ "الدستور": "أن أهم ما يميز الحوار الوطني هو أنه لم يُقصِّي أي فئة أو فصيل سياسي، بل هناك ترحيب بالجميع، وهو خير دليل على أن الحوار الوطني منصة وطنية للمصالحة وتبادل الآراء المختلفة، مؤكدًا أن الجميع يسعى لخدمة هذا الوطن، مهما اختلفت الأفكار، لكن الهدف واحد وهو بناء مستقبل مشرق لدولة ذات تاريخ وحاضر يدعو للأمل، وأن هناك مساحات كبيرة لكافة الآراء، وأن مخرجات الحوار الوطني ستكون لها مردود قوي ينعكس على المواطنين وما يمس حياتهم اليومية من كافة النواحي، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأوضح حمد أن الكثير من المواطنين لديهم آمال وطموحات في ما ينتج عن الحوار الوطني، وأنه سيساهم في تغيير القادم إلى الأفضل، مشيدًا بما يُقدم من لجان وأمناء الحوار الوطني في إدارة الملفات المطروحة وتناولها باستفاضة، مؤكدًا أن الاختلاف والتنوع في الآراء يخلق مساحات أكبر من الحوار، والهدف هو الوطن والمواطن، وهو أهم مميزات الحوار الوطني.

وأستطرد أمين شباب حزب مستقبل وطن البحر الأحمر، أن المواطنين ينتظرون نتائج الحوار الوطني لأنه يتناول أوضاعهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن القضايا والملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطني جميعها لها أهمية كبرى وتمس الجميع بشكل مباشر.