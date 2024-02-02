بوابة الأزهر الإلكترونية 2024.. استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

تصدر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 تريند البحث عبر محركات الإنترنت وموقع “جوجل” خلال الساعات الماضية.

يبحث أولياء الأمور وطلاب المرحلة الاعدادية 2024 عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على النتائج بشكل إلكتروني، تزامنا مع بدء إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الأول عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

ويرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 وخطوات الحصول على النتيجة إلكترونيًا بكل سهولة، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول على بوابة الأزهر الشريف أضغط هنا (بوابة الازهر الالكترونية 2024).

2 - ثم يقوم الطالب أو ولي الامر بالضغط على نتائج الامتحانات عبر بوابة الازهر الالكترونية 2024.

3 - ثم يقوم المستعلم باختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

4 - ثم يقوم الطالب بتسجيل بياناته من خلال كتابة رقم الجلوس.

5 - ثم كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

6 - وأخيرًا الضغط على أيقونة الاستعلام.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

جاء توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 كالأتي:

- مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.