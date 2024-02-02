بوابة الازهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف

أيام قليلة وتبدأ بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 في الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الشريف الفصل الدراسي الأول.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

وبخصوص تساؤلات طلبة وطالبة الإعدادية الأزهرية عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 للفصل الدراسي الأول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بوابة الأزهر الشريف، عقب انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من تصحيح أوراق الامتحانات والمراجعة ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024

تعتبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، هي الموقع الرسمي للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الازهرية ولا يتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر أي موقع آخر.

لينك بوابة الأزهر الإلكترونية 2024 للنتائج

وفور اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 ازهر والإعلان عنها عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، حيث يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج عبر الخطوات التالية:

أولا: دخول الطالب او الطالبة على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

ثانيا: الضغط على نتائج الامتحانات.

ثالثا: اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

رابعا: كتابة رقم الجلوس.

خامسا: كتابة المنطقة التابع لها الطالب.

سادسا: الضغط على استعلام.

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توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024:

جاء توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 كالأتي:

- مجموع مادة أصول الدين من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية من 20 درجة.

ويبحث طلبة وطالبات الإعدادية عن نتيجة الأزهر 2024 بالعبارات التالية: نتيجة الشهادة الإعدادية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، الشهادة الأزهرية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية، بوابة الأزهر الشريف، بوابة الأزهر الإلكترونية.