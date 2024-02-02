الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة الأزهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 وتوزيع درجات

الشهادة الاعدادية
الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع محافظات مصر.

ويمكنك الآن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بكل سهولة، برقم الجلوس وذلك باتباع الخطوات التالية:

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

1 - في البداية يقوم المستعلم بالدخول أولًا عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.
2 - ثم يقوم الطالب أو ولي الأمر بالنقر على أيقونة “نتائج الامتحانات”.
3 - ثم يقوم المستعلم باختر “نتيجة الشهادة الإعدادية”.
4 - ثم يقوم الطالب بأدخل رقم الجلوس الخاص به.
5 - وأخيرًا انقر على زر “عرض النتيجة”.

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نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير توزيع درجات نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2024، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

- مجموع مادة أصول الدين للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 100 درجة.

- مجموع مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 60 درجة.

- مجموع مادة الفقه للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 50 درجة.

- مجموع مادة القرآن الكريم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة العلوم للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة اللغة الأجنبية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 40 درجة.

- مجموع مادة الثقافة الإسلامية للشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 من 20 درجة.

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