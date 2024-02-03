السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة كفر الشيخ تستضيف حفل تكريم متطوعي "حياة كريمة" لعام 2023

حفل التكريم
حفل التكريم

شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات حفل تكريم متطوعي مؤسسة «حياة كريمة» على مجهوداتهم خلال عام 2023 بالمحافظة، والتي تم عقدها بمسرح الجامعة بإشراف العقيد أسامة الدسوقي مدير مكتب حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، وإسلام جبر المنسق العام لحياة كريمة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة.

وبدأت الندوة بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعرض فريق عمل مؤسسة حياة كريمة، فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نشر قيم العمل التطوعي

وخلال كلمته، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الاحتفالية تأتي في إطار نشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى الشباب في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجهًا رسالة شكر وتقدير إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار المبادرة التي أطلقها من أكبر المشاريع التنموية في تاريخ مصر الحديث والعالم  لتحقيق التنمية المستدامة.

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وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهدف إلى تعزيز روح الانتماء للوطن والتأكيد على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا وحرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى حجم الإنجاز المحقق وتأثيره الإيجابي على تحسين جودة الحياة.

من جهته، أكد إسلام جبر، المنسق العام لـ"حياة كريمة"، بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الشباب المتطوعين لدورهم الفعَّال من خلال المشاركة الإيجابية في مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة وتم تبادل الدروع بين المؤسسة والمحافظة والجامعة وأخد صورة تذكارية للشباب المتطوعين بالمؤسسة.

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