السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

الاعدادية
الاعدادية

يبحث الكثيرين حاليا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024 حيث قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بإعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بإعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024.

 بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبدالعزيز أبوموتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 .. وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

ترتيب الإدارات التعليمية في نسب نجاح 3 إعدادي بالمحافظة 

وقد تصدرت إدارة قلين التعليمية المركز الأول 91%، وحلت إدارة بيلا التعليمية في المركز الثاني بنسبة 88.75%، وجاءت إدراة شرق كفر الشيخ التعليمية في المركز الثالث بنسبة 87.77، وجاءت إدراة غرب كفر الشيخ التعليمية في المركز الرابع بنسبة 78.35، وجاءت إدارة سيدي غازي التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87 %، وجاءت إدارة دسوق التعليميه في المركز السادس بنسبة 85.77%، وجاءت إدارة الحامول التعليمية في المركز السابع بنسبة 83.1%، وجاءت إدارة فوه التعليمية في المركز الثامن بنسبة 79.6%، وجاءت إدارة سيدي سالم التعليمية في المركز التاسع بنسبة75%، وجاءت إدارة بلطيم التعليميه في المركز  العاشر بنسبة 73%.

txt

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024


وهنَّأ اللواء جمال نورالدين الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

اقرأ أيضا 


موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الاعدادي الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

اعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بكفرالشيخ بنسبة نجاح 80%

تحرير 140 محضرًا لمنشآت غذائية مخالفة بكفرالشيخ

وزير الرى يتفقد مشروعات التمكين للحد من آثار التغيرات المناخية بكفرالشيخ

وزير الرى وممثل الأمم المتحدة يتفقدان مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية بالبرلس

تحرير 199 محضرًا تموينيا متنوعًا بمراكز كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبوغنام الأثرى ببيلا

تحرير 89 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية فى بيلا ودسوق بكفرالشيخ

الموافقة على تغيير أسماء بعض المدارس في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل.. حارس جديد يدخل حسابات الأهلى لخلافة محمد الشناوى قبل غلق القيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»