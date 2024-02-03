رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

يبحث الكثيرين حاليا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024 حيث قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بإعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب اعتماد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بإعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023/ 2024.

بنسبة نجاح 80.33%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 61 ألفًا و124 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 148 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، وجلال فوزي، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبدالعزيز أبوموتة، مدير التعليم الإعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ترتيب الإدارات التعليمية في نسب نجاح 3 إعدادي بالمحافظة

وقد تصدرت إدارة قلين التعليمية المركز الأول 91%، وحلت إدارة بيلا التعليمية في المركز الثاني بنسبة 88.75%، وجاءت إدراة شرق كفر الشيخ التعليمية في المركز الثالث بنسبة 87.77، وجاءت إدراة غرب كفر الشيخ التعليمية في المركز الرابع بنسبة 78.35، وجاءت إدارة سيدي غازي التعليمية في المركز الخامس بنسبة 87 %، وجاءت إدارة دسوق التعليميه في المركز السادس بنسبة 85.77%، وجاءت إدارة الحامول التعليمية في المركز السابع بنسبة 83.1%، وجاءت إدارة فوه التعليمية في المركز الثامن بنسبة 79.6%، وجاءت إدارة سيدي سالم التعليمية في المركز التاسع بنسبة75%، وجاءت إدارة بلطيم التعليميه في المركز العاشر بنسبة 73%.



وهنَّأ اللواء جمال نورالدين الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، والمراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

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