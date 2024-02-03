السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية ترم أول.. المحافظ يعتمدها بنسبة نجاح 78.5٪

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، بنسبة نجاح بلغت ٧٨.٥٨٪.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

وأعلن محافظ الإسماعيلية عن أن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٢٧٧٥٧ طالبا وطالبة من إجمالي ٢٧٨٧٨ من إجمالي المتقدمين.

وذلك بحضور الدكتور محمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2024

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ٨٣٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح بالمدارس العامة والحكومية عربي ٧٦.١٦٪، بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الرسمية والخاصة لغات ٩٨.٨٨٪.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية بلغت أعلى نسبة نجاح بإدارة شمال الإسماعيلية بنسبة ٨٦.٦٣٪.

وقدم اللواء شريف بشارة التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجهًا الشكر والتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، فهم الداعم الأول والرئيسي لأبنائهم.

وطالب "بشارة" جميع الطلبة بالسعي والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح "بحيري" أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٤ وتستمر لمدة خمسة عشر يومًا وذلك بمقر مديرية التربية والتعليم.

وللتعرف على النتيجة يرجى الدخول على اللينك التاليhttps://www.eduismailia.org/

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