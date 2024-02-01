90 طالبا في دورة مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني بجامعة قناة السويس

وجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس بتكثيف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة؛ وذلك إيمانا بأهمية تنمية المهارات الذاتية لدى الطلاب، والتي تساعدهم في اختراق مجالات العمل ووفقًا للاحتياجات المطلوبة.

جاء ذلك بالتزامن مع تفقد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، للمركز الجامعي للتطوير المهني؛ لمتابعة الدورات التدريبية المنعقدة خلال إجازة نصف العام.

هذا وكان في استقبال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد الجواد، مدير المركز.

وطالب الدكتور محمد عبد النعيم، بتنفيذ توجيهات رئيس الجامعة بتكثيف الدورات التدريبية التي يقدمها المركز، لأهميتها في ربط الخريج بسوق العمل، وإعطاء الأولوية لطلاب السنوات النهائية؛ لأنهم الأقرب للانضمام لسوق العمل.

ومن جهته، أشار الدكتور محمد عبد الجواد، إلى أن الدورة المنعقدة الآن بالمركز تدور حول مهارات التوظيف والHR، ويشارك بها 90 طالب وطالبة.

100% نسبة النجاح بالفرقة الثانية لتكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة الإسماعيلية الأهلية

في سياق آخر، أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية 100% وللفرقة الأولى77%.

وأكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن نتائج المقررات الدراسية للفرقة الثانية جاءت كالتالي: الأجهزة المختبرية 100%، إدارة الجودة في المعمل 100%، الكيمياء الحيوية (1) 97%، علم الطفيليات (1) 98.5%، علم الفيروسات الأساسي 98.5%، أخلاقيات البحث العلمي 95.02%، الإحصاء الطبية 73.01%.

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد، عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن نتائج مقرارات الفرقة الأولى جاءت كالتالي: الرياضيات (1) 84.05%، المصطلحات الطبية 71.02%، الكيمياء العام 74.2%، الفيزياء الحيوية 86%، مهارات التواصل الفعال 90.04%، متطلب الجودة 99.06%، متطلب اللغة الإنجليزية 99.03%.