الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يشارك بالمؤتمر العالمى للتعليم الرقمى بشنجهاى الصينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أمس الأربعاء، في تدشين الاتحاد العالمي للتعليم الرقمي بمدينة شنجهاي الصينية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم الرقمي، والذي شاركت فيه جامعة قناة السويس، ممثلًا لجمهورية مصر العربية بوفد رسمي برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، ومشاركة الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة ومدير معهد كنفوشيوس.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن المشاركة جاءت تلبية لدعوة من وزارة التعليم الصينية، وبمشاركة أكثر من 800 شخصية من علماء العالم، والذين ينتمون إلى أكثر من 150 دولة، حيث تم التباحث على مدى يومين حول مستقبل التعليم الرقمي، الذي اعتمد عليه العالم في العملية التعليمية بعد ظهور جائحة كورونا.

كما تمت مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا النمط من التعليم، خاصة في الدول النامية، حيث توصل المنتدى إلي إنشاء هذا الاتحاد؛ ليكون بمثابة آلية للتطوير والتفعيل وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية بصورة أعم وأشمل بين دول العالم.

أهم المشاركين في المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بمدينة شنجهاي

يُذكر أن المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي بمدينة شنجهاي الصينية شاركت به وزارة التعليم الصينية ولجنتها الوطنية لليونسكو، والحكومة الشعبية لبلدية شنجهاي.

يعقد المؤتمر تحت شعار "التعليم الرقمي: التطبيق والمشاركة والابتكار"، ويركز على قضايا مثل محو الأمية الرقمية للمعلمين، ورقمنة التعليم، والأخلاقيات الرقمية، والحوكمة الرقمية في التعليم.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر مؤشر تطوير التعليم الرقمي العالمي يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير عن التعليم الذكي في الصين.

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