"مندور" يوجه بتشجيع المبادرات الخضراء ومشاركة علماء جامعة القناة تناول قضايا المناخ

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن انطلاق خطة الجامعة المتكاملة للخدمات المجتمعية، والتي تتوجه بها جامعة القناة نحو المجتمع بكل فئاته، من أجل تحقيق مستوى معيشة أفضل اقتصاديا واجتماعيا، ومن أجل رفع مستوى صحة المواطنين، وتعديل المفاهيم والسلوكيات الخاطئة

وأضاف رئيس جامغة قناةاسويس كل ما من شأنه دعم وتنمية وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتماشى مع خطة الدولة الشاملة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة، وخطة الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

قوافل جامعة قناة السويس

في هذا السياق- تابع الدكتور ناصر مندور أن الجامعة بدأت وتستمر في القيام بمسئوليتها المجتمعية، من خلال 10 قوافل شاملة تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تطوف بها القرى والمدن بمحافظات القناة وسيناء، بمشاركة كليات الطب وطب الأسنان، الصيدلة، التمريض، الزراعة، والطب البيطري، وتقدم من خلالها خدماتها الطبية والبيطرية، والإرشاد الزراعي مع الأدوية والمبيدات الزراعية بالمجان للمواطنين، فضلا عن خدمات التثقيف الصحي والتربوي وتعديل السلوك، من خلال نخبة من أساتذة وخبراء الجامعة في مختلف التخصصات.

28 ورشة وندوة توعوية بجامعة قناة السويس

بالإضافة لعقد 28 ندوة وورشة عمل بمدارس الإسماعيلية، مستهدفة طلاب وطالبات ما قبل التعليم الجامعي، من أجل إعداد جيل من النشء المؤهل للحياة الجامعية، والمزود بالخبرات والمهارات الحياتية الأساسية.

24 برنامجا تدريبيا لجامعة قناة السويس

هذا وتقدم الجامعة كذلك- في إطار دورها المجتمعي 24 برنامج تدريبي تستهدف بهم أفراد المجتمع من منتسبي الجامعة، والمصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة، من أجل إعداد كوادر إدارية قادرة على العمل بإبداع وابتكار، ومن أجل النهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها في تحديات البيئة وقضايا المناخ، ووجه بأهمية مشاركة علماء الجامعة بأبحاثهم ودراساتهم في تناول قضايا البيئة والمناخ وارتباطها بالأمن المصري الغذائي، ومحاولة وضع الحلول العلمية لها، مشددا على ضرورة قيام الجامعة بعلمائها ومراكزها البحثية والتدريبية في تقديم خدمات التوعية المجانية والإرشاد الزراعي خاصة في محافظات إقليم القناة وسيناء، وتابع أن جامعة قناة السويس حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية والقومية والمبادرات الخضراء، من أهمها مبادرة رئيس الجمهورية لتنمية ونشر الوعي البيئي" اتحضر للأخضر "

وفق هذه التوجيهات- وعن "الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية"- تستعد كلية الزراعة لعقد مجموعة من الندوات التثقيفية في الإرشاد الزراعي عن مشاكل إنتاج الفراولة، وتحديات إنتاج المانجو في محافظات القناة وسيناء، ومشكلات العفن الهبابي وطرق مكافحته، وذلك في ظل التغيرات المناخية، بالإضافة لعقد دورات تدريبية لتأهيل خريجي الكلية وطلاب السنوات النهائية لسوق العمل، في مجال صيانة اللاند سكيب، خاصة في مواقع الأنفاق الجديدة.