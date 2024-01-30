أماكن انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منطقة القناة وسيناء، برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن عدة مناطق في مركز ومدينة القنطرة غرب لعدة ساعات، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، إن قطع الكهرباء سيبدأ اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى انتهاء أعمال تركيب منظومة إطفاء لموزع كهرباء أبو خليفة.

أماكن انقطاع الكهرباء في الإسماعيلية

وتشمل أماكن انقطاع الكهرباء اليوم الثلاثاء بمحافظة الإسماعيلية قرية أبو خليفة بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب وأجزاء من منطقة كيلو 17 وكيلو 18، وتستمر لعدة ساعات خلال النهار حتى انتهاء أعمال تركيب منظومة الإطفاء.

اعمال صيانة مكثفة في الإسماعيلية



وشهدت محافظة الإسماعيلية على مدار الفترة الماضية، أعمال صيانة وإحلال وتجديد لشبكات الكهرباء في عدد من المناطق، شملت قرى القنطرة غرب ومركز ومدينة الإسماعيلية ومركز أبوصوير.