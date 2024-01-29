الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البحث العلمي والتنمية المستدامة" عنوانًا لمؤتمر علوم البيئة بجامعة القناة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت جامعة قناة السويس، عن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لعلوم البيئة، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، تحت عنوان " البحث العلمي والتنمية المستدامة"، والذي يعقد في رحاب جامعة قناة السويس على مدار يومي 24 و25 فبراير القادم.

 

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها فريد سليمان عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور
عبد الرؤوف مصطفى رئيس الجمعية المصرية لعلوم البيئة والسكرتير العام 
للمؤتمر.

يأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة المؤتمرات الدولية الناجحة التي تعقدها جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية.

أهم مناقشات المؤتمر

هذا ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المطروحة على الساحة الدولية منها: 
▪︎العمل على تغير المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره.
▪︎الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
▪︎الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي.
▪︎تقنیات معالجة التلوث البيئي.
▪︎الزراعة المستدامة والنظم الغذائية.
▪︎تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.
▪︎إدارة الموارد الطبيعية والكيمياء الخضراء.
▪︎السياسة البيئية والحوكمة.
▪︎ الاستدامة الزراعية.
▪︎سياسة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
▪︎اتجاهات الاستثمار المستدام في عام 2023.
▪︎أزمة المياه وإدارتها.
▪︎السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
▪︎الطاقة المتجددة والبيئة.
▪︎اقتصادیات وسياسات البيئة.
▪︎البيئة وصحة الإنسان.
▪︎التكنولوجيا من أجل بيئة مستدامة.

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