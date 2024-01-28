اعتماد نتائج البرامج المميزة بتجارة القناة في أول أيام إجازة نصف العام

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتيجة البرامج المميزة بكلية التجارة حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين 1281 طالب وطالبة بالفرق الأربعة لثلاث برامج (نظم معلومات الأعمال- برنامج الأسواق والمنشآت المالية - برنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة).

وتابع "مندور" أن نتيجة البرامج المميزة بكلية التجارة هي الأولى التي يتم اعتمادها وإعلانها.

نجاح الفرقة الرابعة بنسبة 100%

ومن جانبه - أشار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن نسب النجاح في ثلاث برامج بالفرقة الرابعة جاءت 100% حيث بلغ الطلاب الناجحون ببرنامج نظم معلومات إدارية 94 طالب وطالبة، وبرنامج الأسواق والمنشآت المالية 54 طالب وطالبة، وبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة 48 طالب وطالبة، مهنئًا الطلاب، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

أما عن نتائج برنامج نظم معلومات إدارية - فأوضحت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أنها جاءت كالتالي: الفرقة الأولى بلغ عدد الطلاب الناجحون 195 طالب وطالبة بنسبة 93.3%، بينما بلغ عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الثانية 168 طالب وطالبة 97.1%، وبالفرقة الثالثة بلغ عدد الناجحون 165 بنسبة عامة النجاح 98.2%، فيما جاءت نسبة النجاح بالفرقة الرابعة 100% بواقع 94 طالب وطالبة ناجحون.

وأضافت الدكتورة رشا الفقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح وعدد الطلاب الناجحون ببرنامج الأسواق والمنشآت المالية جاء كالتالي: الفرقة الأولى 78.7 % بواقع 37 طالب وطالبة ناجحون، أما الفرقة الثانية والثالثة والرابعة بلغت نسبة النجاح 100% بواقع 53 طالب وطالبة بالفرقة الثانية، 57 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة، و54 طالب وطالبة بالفرق الرابعة.

ومن جانبه - أكد الدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج أن نتائج برنامج اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة جاء كالتالي: الفرقة الأولى بلغ عدد الطلاب الناجحون بها 152 بنسبة 81.2%، بالفرقة الثانية 125 بنسبة 96.15%، بالفرقة الثالثة 133 طالب وطالبة بنسبة 98.5%، أما الفرقة الرابعة فبلغ عدد الطلاب الناجحين بها 48 طالب وطالبة بنسبة 100%.