ضبط 12.5 طن سلع تموينية بمخزن غير مرخص في الإسماعيلية

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ضبط 12.5 طن من السلع الإستراتيجية في مخزن بدون ترخيص وبدون فواتير، من خلال عدة حملات تموينية على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية وجودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.

حملة مكبرة لتموين الإسماعيلية

و‏‎قامت إدارة تموين المركز بالتعاون مع مباحث المركز وقسم شرطة المركز بتنفيذ حملة تموينية، أمس الأحد، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أطنان من الزيت ذو علامة تجارية مقلدة والتي تخص منظومة الدعم، بالإضافة إلى ٣.٢٥٠ طن من الأرز و٤.٥٠٠ طن من المكرونة، علاوة على ضبط نصف طن من الفول و١٧٥٠٠ عبوة من الجبن، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.

أرقام الشكاوى التموينية

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين ٣٩١١٠١٠ ر ورقم غرفة عمليات مديرية التموين ٣١٠٧٢٠٢، ورقم الخط الساخن لحماية المستهلك ١٩٥٨٨.