الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه مدينة فايد بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 300 مم بمدينة فايد بالإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأشاراللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه تم التحرك الفورى والسريع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإصلاح نظرا لتعرض خط المياه للكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغوط، وأدى الى انقطاع المياه عن عدد من القرى بالطريق الصحراوى منها قري كسفريت وفنارة، حيث تم تكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كافة الإمكانيات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وتم التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت بأنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاث على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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