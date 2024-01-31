رئيس جامعة القناة: قافلة شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن توجه قافلة الجامعة الشاملة لمحافظة السويس، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ظل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث قامت بزيارة ميدانية إلى مركز شباب كبريت المفارق بحي الجناين، وزيارات ميدانية إلى قرية جنيفة لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وقرية الرباعيات لتقديم الرعاية البيطرية.

التوجه للقرى الأكثر احتياجًا

وقد وجَّه الدكتور مندور، بضرورة التوجه لأهالينا في المناطق الأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبهدف تقديم الرعاية العلاجية المجانية لأهالي القرى، ورفع مستوى الصحة العامة، وتنمية المعارف والمهارات الزراعية والبيطرية، بما يعود بالنفع على الأسرة، ويحقق لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في قرى الريف المصري.

وتابع أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض)، وشارك بها فريق عمل متكامل من كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والإرشاد الزراعي وقام به فريق عمل كلية الزراعة وخبراؤها، وأساتذة الطب البيطري قدموا الكشف البيطري.

وقدَّم الفريق الطبي الخدمات الطبية والدوائية بالمجان في جميع التخصصات لعدد 910 مستفيدين بمركز شباب كبريت المفارق بحي الجناين بالسويس بواقع 73حالة بعيادة الباطنة، و146 حالة بالعظام، و50 بالنساء والتوليد، و193 حالة أطفال، و71 بعيادة الجلدية، و88 بالرمد، و125 طب أسرة، و52 أنف وأذن، و23 مسالك، 25 حالة جراحة، و64 أسنان ما بين كشف وخلع.

وقام فريق العمل من كلية التمريض بالتوعية والتثقيف الصحي لـ25 منتفعًا، والتعريف بأسباب الإصابة والوقاية لنزلات البرد، وندوات توعوية حول الإسعافات الأولية للجروح والحروق، وفطام الأطفال.

كما قام فريق عمل كلية الطب البيطري المشارك بالقافلة بالكشف البيطري على جميع الحالات المترددة وبلغ عدد المستفيدين 40 مستفيدًا، مع صرف الأدوية البيطرية بالمجان، بقرية الرباعيات.

وقام فريق عمل كلية الزراعة بزيارة ميدانية لقرية جنيفة وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والمبيدات الزراعية بالمجان لعدد 43 مزارعًا بـ10 مزارع لبساتين ومحاصيل المانجو، نخيل البلح، الجوافة، البرسيم، الزيتون، الطماطم، القمح.

وأقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.