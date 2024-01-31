نجاح 100% بالفرقة الثانية لتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمالجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح بالفرقة الثانية 100% وللفرقة الأولى77%.

نتائج امتحانات كلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن نتائج المقررات الدراسية للفرقة الثانية جاءت كالتالي: الأجهزة المختبرية 100%، إدارة الجودة في المعمل 100%، الكيمياء الحيوية (1) 97%، علم الطفيليات (1) 98.5%، علم الفيروسات الأساسي 98.5%، أخلاقيات البحث العلمي 95.02%، الإحصاء الطبية 73.01%.

نتائج الفرقة الأولى لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

فيما أشارت الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إلى أن نتائج مقرارات الفرقة الأولى جاءت كالتالي: الرياضيات (1) 84.05%، المصطلحات الطبية 71.02%، الكيمياء العام 74.2%، الفيزياء الحيوية 86%، مهارات التواصل الفعال 90.04%، متطلب الجودة 99.06%، متطلب اللغة الإنجليزية 99.03%.

271 طالب وطالبة ناجحين في الفرقة الأولى

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نورا رمضان عبدالحميد منسق برنامج تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية ورئيس الكنترول بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن عدد الطلاب الناجحين بالفرقة الأولى بلغ 271 طالب وطالبة، بينما بلغ عددهم بالفرقة الثانية 69 طالب وطالبة.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج.