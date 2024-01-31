"الاعتماد والرقابة الصحية" بالإسماعيلية تزور مستشفيات جامعة قناة السويس

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس كلمة شكر وتقدير لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، والقائمين على العمل بمركز طب الأسرة من أطباء وتمريض وموظفين وفنيين، مشيرًا إلى أننا نسير قدمًا نحو تحقيق هدفنا الأكبر وهو اعتماد المستشفيات.

جاء ذلك بالتزامن مع توجه وفد إدارة الدعم الفني من فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالإسماعيلية، لزيارة مركز طب الأسرة بالمستشفى الجامعي؛ استعدادًا للاعتماد المبدئي لمركز طب الأسرة الرئيسي بمستشفيات جامعة قناة السويس.

وكان في استقبال فريق الدعم الفني - الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

جاءت الزيارة بحضور الدكتورة ولاء سالمان المدير الفني للمراكز الطبية التابعه لمستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتورة هبة عباس مدير مركز طب الأسرة الرئيس، والدكتورة هبة مصطفى المدير الطبي لمركز طب الأسرة الرئيس، والدكتورة إيمان الشريف مدير إدارة الجودة المركزية، والدكتورة عبير عزت رئيس قسم مكافحة العدوى بالمركز والدكتورة آيات زكريا رئيس قسم الجودة بمركز طب الأسرة الرئيس، ومس سحر عبدالوارث مدير هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، والأستاذ أحمد جمعه المدير المالي والإداري لمركز طب الأسرة الرئيس، ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية بالمركز.

في بداية الزيارة قدمت الدكتورة هبة عباس مدير المركز عرض تعريفي لمركز طب الأسرة (الرؤية - الرسالة - القيم )، وهيكل الهيئة الحاكمة والهيكل التنظيمى للمركز.

وبعد ذلك، قدمت الدكتورة رانيا محمود قائد فريق الدعم الفني عرض تقديمي للتعريف بأداة التقييم الذاتي لمتطلبات الاعتماد المبدئي لمنشآت الرعاية الصحية الأولية، ودور إدارة الدعم الفني في تحسين أداء المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة، بحضور أعضاء الفريق « الدكتورة سلمى عبدالمنعم - الدكتورة نهال كمال - الدكتور عمر عبدالعظيم »

ومن جانبه - قام فريق الدعم الفني بمراجعة وثائق المتطلبات الوطنية للسلامة، ومتطلبات الجودة الأساسية والدليل التشغيلي.

وفي نهاية الزيارة - اجتمع وفد الدعم الفني مع الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وبالاجتماع، تم تقييم الوضع الراهن للمركز، ومدى جاهزيته لخطوة التسجيل المبدئي وفقًا لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأثنى فريق الدعم الفني برئاسة الدكتورة رانيا محمود على تطوير مركز طب الأسرة، تجهيزيا وإنشائيا وفق معايير وأكواد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مثمنين مجهودات فريق العمل بالمركز والهيئة الحاكمة، لظهور المركز بهذا الشكل المشرف كخطوة هامة للحصول على الاعتماد المبدئي.