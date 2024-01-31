الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 826 طن أرز بأحد المخازن بالقنطرة غرب بقصد الاحتكار

ضبط كميات من السلع
ضبط كميات من السلع بهدف احتكارها

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بمخازن بالقنطرة غرب والقصاصين بهدف اخفاؤها واحتكارها ومنع بيعها بالأسواق، وذلك خلال حملات تموينية قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة علي الأسعار المعلنة.

تفاصيل الحملات 

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وقسم شرطة المركز، بتنفيذ عدة حملات تموينية خلال يوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ونجحت إدارة تموين القنطرة غرب بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة القنطرة غرب، من ضبط ٨٢٦ طن أرز، ٢٣٣ طن سكر، ١٧٥٥٦ زجاجة زيت، ٥٣٧ طن دقيق، و٦٦٣ كرتونة سمن بأحد المخازن بهدف احتكارها ومنع توزيعها لرفع الأسعار.

كما نجحت إدارة تموين القصاصين بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة القصاصين،من ضبط ١.٥ طن جبنة، ٤.٥ طن زيت، ٣ طن مكرونة، ٣.٥ طن سمن، ٢ طن شاي، نصف طن أرز بمخزن مواد غذائية بهدف احتكارها أيضا.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢ محضر للبيع بأزيد من السعر، ٤٦ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر سلع مجهولة وبدون فواتير، ١١ محضرًا لعدم استخدام لافتة باللغة العربية،٣ محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، و٢ محضر إدارة بدون ترخيص.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد ١٥ محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، عدد ٤١ محاضر لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، وعدد ٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ عدم وجود سجل بالمخبز، ١ محضر تصرف في الدقيق، و١ محضر تجميع دقيق.

اخبار تموين الإسماعيلية اخبار تموين الإسماعيلية اليوم تموين الإسماعيلية تموين الإسماعيلية اليوم حملات تموين الإسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس جامعة القناة: قافلة شاملة ضمن مبادرة "حياة كريمة" في السويس

رئيس قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع سفيرة الولايات المتحدة

نجاح 100% بالفرقة الثانية لتكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية بجامعة الإسماعيلية الجديدة

السفيرة الأمريكية بالقاهرة: أفخر بزيارتى الإسماعيلية ونبحث تعزيز التعاون فى الزراعة

"الاعتماد والرقابة الصحية" بالإسماعيلية تزور مستشفيات جامعة قناة السويس

"مندور" يوجه بتشجيع المبادرات الخضراء ومشاركة علماء جامعة القناة تناول قضايا المناخ

أماكن انقطاع الكهرباء بالإسماعيلية اليوم الثلاثاء

نتيجة طب أسنان جامعة الإسماعيلية الأهلية الفرقة الأولى والثانية ترم أول

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين