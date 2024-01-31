ضبط 826 طن أرز بأحد المخازن بالقنطرة غرب بقصد الاحتكار

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بمخازن بالقنطرة غرب والقصاصين بهدف اخفاؤها واحتكارها ومنع بيعها بالأسواق، وذلك خلال حملات تموينية قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط المخالفين وإحكام السيطرة علي الأسعار المعلنة.

تفاصيل الحملات

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وقسم شرطة المركز، بتنفيذ عدة حملات تموينية خلال يوم الأربعاء، لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

ونجحت إدارة تموين القنطرة غرب بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة القنطرة غرب، من ضبط ٨٢٦ طن أرز، ٢٣٣ طن سكر، ١٧٥٥٦ زجاجة زيت، ٥٣٧ طن دقيق، و٦٦٣ كرتونة سمن بأحد المخازن بهدف احتكارها ومنع توزيعها لرفع الأسعار.

كما نجحت إدارة تموين القصاصين بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم شرطة القصاصين،من ضبط ١.٥ طن جبنة، ٤.٥ طن زيت، ٣ طن مكرونة، ٣.٥ طن سمن، ٢ طن شاي، نصف طن أرز بمخزن مواد غذائية بهدف احتكارها أيضا.

وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٨ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ٢ محضر للبيع بأزيد من السعر، ٤٦ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ٣ محاضر سلع مجهولة وبدون فواتير، ١١ محضرًا لعدم استخدام لافتة باللغة العربية،٣ محاضر لعدم الإعلان عن مخازن، و٢ محضر إدارة بدون ترخيص.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدد ١٥ محضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، عدد ٤١ محاضر لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، وعدد ٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ عدم وجود سجل بالمخبز، ١ محضر تصرف في الدقيق، و١ محضر تجميع دقيق.