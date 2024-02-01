الأحد.. بدء استقبال طلبات الراغبات في المشاركة بمعرض "أهلا رمضان" بالإسماعيلية

أعلنت آمال محمود رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، موعد بدء استقبال طلبات العارضات الراغبات في المشاركة في معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية، حسب توجيهات أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية.

وأشارت آمال، إلى بدء استقبال طلبات المشاركة في المعرض، الأحد المقبل، حتي الثلاثاء، وعلى مدار 3 أيام متتالية، بمكتب مدير الشئون الاقتصادية بالدور الخامس بمقر الغرفة.

ومن جانبه، أعلن أكرم الشافعي موعد افتتاح معرض أهلا رمضان اعتبارًا من 15 فبراير 2024، ويستمر لمدة شهر، لافتا إلى إنشاء معرضا رئيسيا بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية فضلا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، مشيرا إلى أن المحافظات والاتحاد العام للغرف التجارية وكل غرفة تجارية ستتعاون لتجهيز الإمكان المخصصة للمعارض، والهدف من كل ذلك زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.

تعرف علي أماكن معرض أهلا رمضان بالإسماعيلية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يهتم الآلاف من المواطنين بمعرفة أماكن أهلا رمضان 2024.

ومن جانبه، أعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، أماكن معارض إقامة معرض أهلا رمضان 2024، والذي يقام بالتعاون والتنسيق بين محافظة الإسماعيلية، الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأشار الشافعي، إلى إقامة 4 معارض رئيسية هذا العام وهم معرض أرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومعرض نادي المنتزه بعد تطويره، ومعرضين أخرين بمركزي فايد والتل الكبير.