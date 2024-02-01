الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر خطوة على الطريق بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر خطوة على الطريق في دورته الـ16، والذي نظمه الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، واستضافته هذا العام جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة مباركة لآيات من القرآن الكريم، قرأها الطالب يوسف أيمن.

تقديم كل سبل الدعم الأكاديمي لإيجاد خريجين قادرين على المنافسة 

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر - رحب الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بطلاب كليات الصيدلة الجامعات المصرية بجامعة  قناة السويس، برعاية الدكتور ناصر مندور، الذي يحرص دائما على تقديم كل سبل الدعم الأكاديمي لإيجاد خريجين قادرين على المنافسة بين خريجي الجامعات المصرية والعالمية  وبما يحقق مكانة مرموقة للجامعة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والخارج، كما يسعى إلى  تشجيع المبادرات الطلابية بإمدادهم بكل ما هو متاح من مصادر للتعليم والتعلم المختلفة لتنمية مهاراتهم وصقلها.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، وجاء المؤتمر بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة  والدكتور شديد جاد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم أن استضافة الجامعة  لهذا المؤتمر الهام الذي تنظمه الجمعية المصرية للطلاب الصيادلة Egyptian pharmacy student federation تحت عنوان خطوة علي الطريق ؛ هو دلالة واضحة على دعم وتشجيع رئيس الجامعة للمبادرات الطلابية، التي تهدف إلى ربط الجانب الأكاديمي بالمنظمات العلمية الخارجية، التي تعمل علي تطوير طالب الصيدلة وتأهيله لسوق العمل  عن طريق مختلف الخدمات التي تقدمها للطلاب ومنها هذا المؤتمر.

يضم عدد من ورش العمل العلمية في المجالات المختلفة

ومن جانبها أفادت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة أن "خطوة على الطريق" يضم عدد من ورش العمل العلمية في المجالات المختلفة، التي تساعد الطلاب في تحديد مسارهم المهني بعد التخرج، من الصيدلة المجتمعية وصولًا إلى صيدلة الذكاء الاصطناعي.

وتابع الدكتور شديد جاد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب أن المؤتمر الذي يقام تحت شعار "اصنع مستقبلك" يشارك به طلاب من جامعات الإسكندرية، الأهرام الكندية، بدر، المصرية الروسية، المنيا، الدلتا، الأزهر، سيناء، سوهاج، الجلالة، هيليوبليس، الملك سلمان، الصالحية الجديدة، وبورسعيد، كما تشارك 
هيئة الرعاية الصحية، شركة المهن الطبية، شركة يوتوبيا.

وقد أوضح الطالب محمد أشرف مسؤول مكتب التسويق  بالاتحاد أن المؤتمر ينظم مسابقات تنافسية، يشارك فيها الطلاب على مستوى مصر في مجالات مختلفة.

قام بالتنظيم مسؤولة التعليم الصيدلي بالاتحاد الطالبة نهال هيثم ورئيس الاتحاد الطالب وليد إبراهيم، والطالب محمد أشرف مسؤول مكتب التسويق  بالاتحاد.

يُذكر أن المؤتمر الذي يعقد على مدار أربعة أيام يهدف إلى تعزيز  الخبرات العملية والمعرفية للطلاب في مجال الصيدلة، حيث يساعدهم في تحديد مساراتهم الوظيفية في وقت مبكر، كما يتمكن الطلاب من الاستكشاف والتعمق في مجالهم المفضل، والتعرف على متطلباته واحتياجاته المستقبلية، مما يمنحهم الفرصة للتفوق والتميز في سوق العمل.

كما يتيح المؤتمر للطلاب فرصة لبناء شبكة علاقات احترافية، وتبادل الأفكار بين الطلاب من جميع أنحاء الجمهورية.

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