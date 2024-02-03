انطلاق فعاليات مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب كفر الشيخ

انطلقت اليوم السبت، فعاليات مبادرة "يوم الخير" بمراكز شباب محافظة كفرالشيخ؛ لتوزيع الملابس الشتوية والبطاطين والمواد الغذائية على المستحقين من أفراد المجتمع وذلك بالمجان من خلال المعارض المجهزة بمراكز الشباب.

كما سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بمنازلها وفقًا للبيانات المدرجة بكل مركز شباب، ويعد ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، من خلال أعضاء أندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب.

التنسيق والتنفيذ للمبادرة

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدأت في عملية الإعداد والتجهيز لتنفيذ تلك المبادرة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى اليوم 3 فبراير وذلك بالتنسيق مع إدارات الشباب الفرعية.

كما أشار محروس، إلى أن المبادرة تأتي استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وترسيخًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، حيث يتم تنفيذ المبادرة في مرحلتها الرابعة، ويذكر أن المراحل الثلاثة السابقة تمت خلال عيدي الفطر والأضحى وبداية العام الدراسي، وقد لاقت استحسانًا للدور المجتمعي الذي استطاعت أندية الفتاة والمرأة القيام به كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

والجدير بالذكر، أن المبادرة يتم من خلالها تجميع الملابس وفرزها وكيها وتكيسها، ويعقبها المرحلة الثانية ويتم فيها التوزيع وينقسم التوزيع داخل مراكز الشباب وأيضًا في المنازل بمشاركة أعضاء اندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع 15 نادي فتاة و40 نادي تطوع على مستوى المحافظة.

جاء تنفيذ المبادرة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وغادة راشد، منسق نادي الفتاة وفريق عمل الإدارة.