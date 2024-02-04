الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 232 إعلانًا مخالفًا فى كفرالشيخ

إزالة الاعلانات المخالفة
إزالة الاعلانات المخالفة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إزالة 232 إعلانا مخالفا وتحرير 41 محضرا لمخالفات الإعلانات واللافتات بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، تحت إشراف إدارة الدعاية والإعلانات بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

ومن بينها تم إزالة 12 إعلانا مخالفا وتحرير 6 محاضر و14 إنذارًا للمخالفين بمطوبس، وفي حي شرق كفرالشيخ، تمت إزالة 34 إعلانا مخالفا، وفي حي غرب كفرالشيخ تم إزالة 52 إعلانا مخالفا، وفى الحامول أيضًا تم إزالة 54 لافتة إعلانية غير مرخصة.

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قال محافظ كفرالشيخ، إن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات واللوحات التجارية المخالفة والغير مرخصة ومنتهية الترخيص على مستوى المحافظة، لتحقيق الانضباط بالشوارع، وإعادة المظهر الحضارى للمدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وشدد محافظ كفرالشيخ على تكثيف الحملات بشكل يومي لمتابعة ومراجعة الإعلانات على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه اللائحة الجديدة للإعلانات، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، اتخذت محافظة كفر الشيخ إجراءات مكثفة استعدادًا لتوقعات طقس سيئ يضرب المحافظة قد يصل لدرجة السيول، إذ تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى المحافظة وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز لمتابعة الأوضاع أولاً بأول.

وأجرى رؤساء المراكز جولات ميدانية  لمحطات الصرف الصحي تزامنًا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، ففي مركز دسوق، فقد كلف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء والقرى للقيام بجولات لمحطات الصرف الصحي بنظاق مركز ومدينة دسوق للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوبتجية الليلة وتشغيل المحطات بكامل طاقتها واتخاذ كل التدبيرات اللازمة لمواجهة أمطار والسيول.

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