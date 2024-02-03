محافظ كفر الشيخ: تطوير 67 قرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والعقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفرالشيخ، اليوم السبت، حفل تكريم متطوعي مؤسسة حياة كريمة لمجهوداتهم عام 2023م، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفرالشيخ، بحضور، الدكتور إسماعيل القن، والدكتورة أماني شاكر، نواب رئيس الجامعة، والدكتور إسلام جبر منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفرالشيخ، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، وعدد القيادات التنفيذية ومتطوعي حياة كريمة.

تطوير 67 قرية ضمن حياة كريمة

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين جودة الحياة للمواطنين بمحافظات الجمهورية، من بينها محافظة كفرالشيخ، حيث تم تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي، ومد خطوط مياه الشرب، وأعمال الرصف والإنترلوك، وتكاسي وتبطين الترع، وتطوير المدارس، والوحدات الصحية، ومستشفى مطوبس المركزي، والملاعب ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية، والمجمعات الخدمية، التي تضم " وحدة تضامن اجتماعي، ومكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، فضلًا عن إنشاء مجزر آلي، ووحدة البيطرية"، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، وتوصيل ورفع كفاءة خطوط الاتصالات ومد خطوط فايبر للتحول الرقمي، ومد خدمة الغاز الطبيعي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مؤسسة حياة كريمة استطاعت أن تحقق جودة حياة المواطنين بمركز مطوبس من خلال تطوير 67 قرية وتابع بمركز مطوبس، 37 رافع صرف صحي، 150 كم شبكات انحدار وخطوط طرد للصرف الصحى، 407 كم شبكات مياه شرب، وخدمة 28 قرية بكابلات الاتصالات، 16 قرية بخطوط الغاز الطبيعي، 49.7 كم شبكات غاز بقطر 25مم، 18 ألف كم وصلات غاز منزلية، وإحلال وتجديد 16 ألف عمود كهرباء جهد منخفض، 1200 عمود جهد متوسط، 200 كم كابلات كهرباء، 5000 كشاف ليد، ولوحتي توزيع كهرباء، وغيرها من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة كفرالشيخ.

فضلًا عن برامج التمكين الاقتصادي، والمساعدات والقروض الحسنة، والأكشاك، وتجهيز العرائس الأولى بالرعاية، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية جنبًا إلى جنب المشروعات الخدمية والتنموية والتوسع في المناطق المستهدفة بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استطاع أبطال "حياة كريمة" الدخول لكل بيت من الحالات الإنسانية، لمساعدتهم ولإدخال الفرحة عليهم.

وتقدم محافظ كفرالشيخ، بخالص الشكر لأبطال "حياة كريمة" قائلًا: "كلمة شكرًا لمتطوعي حياة كريمة لن تفيكم حقكم، وتكريم متطوعي حياة كريمة هو تكريم لكل مواطن في محافظة كفرالشيخ".

وفي بداية كلمته قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قائلًا: "استطاع أن يغير وجه الحياة للأفضل بإقامة العديد من المشروعات والأنشطة التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة كفرالشيخ، وتنفيذ مشروعات حياة كريمة وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروع الذي يعد الأول على مستوى العالم".

كما قدم رئيس جامعة كفرالشيخ، الشكر لكل منسقي حياة كريمة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لأسس الجمهورية الجديدة، متمنيًا من أبناء الوطن المشاركة في أنشطة حياة كريمة من أجل مستقبل أفضل.

وفي نهاية الحفل قدمت محافظة كفرالشيخ، وجامعة كفرالشيخ، درع المحافظة والجامعة إلى مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، كما قدمت مؤسسة "حياة كريمة" درع المؤسسة للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، هدية تذكارية، تقديرًا لجهودهم الوطنية المبذولة في تحقيق التنمية.