الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1008 مقابلات للراغبين بالمشاركة في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

المقابلات
المقابلات

شهد المسرح المدرسي بمدينة كفر الشيخ، إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام " 2023-2024"، للمتقدمين لرؤساء لجان ومراقبين أوائل، وعددهم 550 متقدمًا لرئيس لجنة 458 متقدمًا لمراقب أول على مستوى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبرئاسة وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأجريت المقابلات، اليوم، للراغبين في المشاركة من إدارات ديوان المديرية وشرق كفرالشيخ، وبلطيم ومطوبس، وتشكلت اللجنة التي ترأسها محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكل من إبراهيم عرفة، بالإدارة العامة للامتحانات رئيسا للجنة، وأحمد نجم، من لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية، ووكيل للجنة، وحازم عادل، من الشئون القانونية بالوزارة، ومصطفى صلاح، من المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، ومدحت يوسف، مدير إدارة شئون الطلبة بالامتحانات بالمديرية.

وأشار محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المقابلات التي تم إجراؤها، اليوم الأحد، على أن تنتهي الأربعاء الموافق 7 فبراير، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة، على ضرورة المشاركة الإيجابية المتميزة في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2024/2023م، وتمثيل مشرف لمحافظة كفر الشيخ، بلجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، على رؤساء اللجان ضرورة اتباع التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

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وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة التواصل المباشر مع غرف العمليات التي سيتم تنظيمها بالوزارة والمديريات، في حالة حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وغلق أبواب اللجان الامتحانية وعدم دخول أي زائر إلى اللجان، وضرورة انضباط لجان سير الامتحان واستبعاد أي عضو مقصر من اللجنة، والتنبيه على جميع الطلاب والملاحظين بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا وكذا أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان عند دخول الطلاب من البوابة.

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