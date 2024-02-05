حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية شالما البلد في كفر الشيخ

نظَّمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية شالما البلد بمركز سيدي سالم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار يومين متتاليين، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، ووكيل المديرية الدكتور محمد أبو السعد، والدكتور مجدي خيري شنح، منسق القوافل الطبية.

وتضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت ١٢ عيادات تخصصية تضم ١١ تخصصات طبية مختلفة مثل: (الباطنة العامة، والمسالك، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، أسنان)، واستفاد من خدمات العيادات ١٥٥٩ مواطنًا خلال اليومين.

وأعلنت مديرية الصحة، أنه قد تم أيضًا إجراء ٢٥٠ تحليلًا طبيًا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء ٥٧ حالة أشعة (ما بين أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد ٧٢٧ مواطنًا.

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) لعدد ١٠٠ مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ١٠ مرضى، كما تم تحويل عدد ١٠ مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي الختام، تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، وإدارة مستشفى سيدي سالم المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.